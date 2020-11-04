Диверсификация вкладов. Что это и почему так важно

Каждый инвестор знает о том, что уровень доходности обратно пропорционален риску. Чем выше уровень риска, тем инвестиции могут быть доходнее и наоборот. В этом заключается одно из главных правил инвестирования. Уровень процентной ставки напрямую зависит от степени риска. Если вкладывать средства в ненадежный банк на большие проценты необходимо разумно оценивать риски и понимать, что от этого зависит весь капитал и объем средств.

Многие опытные инвесторы вкладывают свои средства в государственные бумаги под государственные гарантии. В таком случае не стоит ожидать больших процентных ставок, но можно быть уверенным в стабильности таких решений. Такой подход к инвестированию основывается на принципе диверсификации вкладов. Это означает что депозит должен соответствовать процентной ставке. Необходимо комбинировать высоколиквидные вложения и более надежные, но с меньшей доходностью. Также есть специальные теории распределения вкладов. По этим теориям можно добиться высоких показателей прибыльности, сохранив при этом первоначальные объемы вложений.

Сохранность капитала

Для обеспечения эффективной работы современные инвестиционные фонды используют такую тактику, при которой обеспечивается сохранность первоначального капитала. Такой подход получил название — CPPI стратегия. Это основа современной портфельной теории. Согласно этой методике инвестирование должно базироваться на принципе диверсификации вкладов. То есть нежелательно инвестировать все имеющиеся средства в один и тот же проект. Необходимо оценивать уровень ликвидности и степени риска каждого отдельного банка, если необходимо делать депозиты в банке.

Практический пример

Можно рассмотреть конкретную ситуацию, которая позволит получить представление о данном вопросе. При этом не стоит вдаваться в глубокие математические расчеты.

Клиент располагает конкретной суммой средств, например, 200 000 грн. Банк «ОТП» предлагает сделать депозит под 13%. При этом гарантируется максимальный уровень надежности и сбережения средств. Вклады в этом банке действительно можно считать надежными. Другие банки, такие как Форвард, Глобус или Кристалл также предлагают депозитные программы, но под более высокий процент. Процентная ставка может быть на уровне 14-18%.

По соответствующей формуле рассчитываются размеры вкладов в этих банках так, чтобы даже если один из банков «лопнет», то была гарантия возврата 100% изначального капитала и более высокий уровень дохода. При этом вероятность банкротства одного из таких банков стоит рассматривать как малозначительную. Поскольку не каждый день закрываются банки.

Исходя из этого можно говорить о том, что клиент может реально получать доход, даже при вкладах в относительно ненадежные банки. Степень риска при этом находится на высоком уровне, но необходимый уровень доходности все же обеспечивается. Этого можно достигать за счет грамотной диверсификации своих вкладов. Этот принцип инвестирования можно назвать народным подходом — “не класть все яйца в одну корзину”.

Правила размещения депозитов

Можно выделить несколько основных правил, которым стоит следовать, делая вклады в Украине:

Сумма вклада в одном банке не должна превышать 200 000 грн. И это с учетом начисляемых процентов. Если проценты не выплачиваются ежемесячно.

Если ставка значительно выше рыночной, то стоит избегать инвестирования в такие банки.

Для диверсификации вкладов стоит выбирать несколько различных банков.

Необходимо помнить о том, что главная цель инвестирования заключается в получении прибыли. При этом необходимо сохранить изначальный капитал.

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